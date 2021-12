Crescono imprese sociali, 1,8 mld ricavi e 57.000 dipendenti

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Con 1,8 miliardi di fatturato, il terzo settore produttivo piemontese impiega 57mila addetti, concentrati soprattutto nelle cooperative sociali. Lo rilevano le indagini realizzati dalla Camera di commercio di Torino e da Isnet (Associazione per lo sviluppo delle imprese sociali). "Un settore di tutto rilievo che seguiamo da anni, con indagini e iniziative dedicate, investendo anche sulla formazione di chi è chiamato a dare un valore all'impatto sociale generato da queste realtà", spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio. "La piattaforma Torino Social Impact conta 170 partner tra imprese sociali, acceleratori e incubatori, enti pubblici, fondazioni e istituzioni finanziarie, start up, atenei, spazi e reti di competenze, associazioni e aziende che compongono un ecosistema sempre più innovativo" aggiunge Mario Calderini, portavoce di Torino Social Impact.

In Piemonte l'insieme delle forme organizzative a impatto sociale è composto da quasi 5.500 unità, di cui all'incirca 2.300 nella città metropolitana di Torino. Rispetto al 2019 si registra un incremento di circa l'11% per il Piemonte e del 14% per l'area torinese, dovuto soprattutto alla crescita dell'associazionismo e del volontariato. Tra i cambiamenti in senso positivo spicca l'ambito dell'innovazione (36%), seguito dall'organizzazione dell'attività imprenditoriale e dal marketing.

Tra i progetti di Torino Social Impact il primo in dirittura d'arrivo è la Borsa dell'Impatto Sociale, che potrebbe insediarsi nell'ex Borsa valori di piazzale Valdo Fusi. C'è anche il Trusted Data intermediary, archivio per raccogliere dati da attori pubblici e privati rivolto alle imprese del Terzo settore. È stata anche presentata la terza edizione del corso universitario di aggiornamento professionale in Valutazione d'Impatto sociale. (ANSA).