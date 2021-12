Green pass: Confesercenti, avvio a Torino senza problemi

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - Per le attività commerciali la giornata di avvio del Super Green Pass si sta rivelando priva di problemi: la clientela è sufficientemente informata e non polemica; tutto bene anche dal punto di vista dell'aggiornamento dell'app di lettura del certificato verde. È quanto emerge da un sondaggio effettuato da Confesercenti, nella mattinata e nel dopo pausa pranzo, fra i pubblici esercizi di Torino e provincia.

"È confortante - commenta Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - che le novità del Green pass rafforzato non abbiamo creato particolari intoppi. Certamente l'aver alzato l'asticella dei controlli esclude un'altra parte della clientela (circa il 15%). Tuttavia, bisogna fare di tutto per evitare un'alternativa ben peggiore: il ritorno alle limitazioni che hanno gravemente danneggiato l'economia e stravolto la vita degli italiani. Questo sacrificio da parte di tutti è necessario per contribuire a superare insieme la pandemia". (ANSA).