Opening Future Day, a Torino riflessione su futuro digitale

Si svolge lunedì 6 dicembre alle Officine Grandi riparazioni di Torino il primo Opening Future Day, promosso da Intesa Sanpaolo, Google Cloud e Noovle, cloud company del gruppo Tim, per fare il punto sul digitale come elemento di inclusione sociale e motore del rilancio economico e occupazionale. L'evento può essere seguito in diretta dalle ore 10 sul canale web ANSA.

Intervengono il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, e del gruppo Tim, Salvatore Rossi, oltre ai responsabili delle divisioni Cloud e It delle tre società. Fra le autorità presenti il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e gli assessori della Regione Piemonte e del Comune di Torino, Andrea Tronzano e Chiara Foglietta.

Durante il convegno il rettore Stefano Geuna presenta una ricerca condotta dall'Università degli Studi di Torino sul livello di digitalizzazione del tessuto produttivo e imprenditoriale della Regione. Opening Future è un progetto dedicato allo sviluppo delle competenze digitali, nato dalla collaborazione fra le tre aziende. Il portale openingfuture.it raccoglie corsi ed eventi rivolti alle piccole e medie imprese, startup, studenti e docenti che desiderano approfondire o ampliare le proprie competenze.