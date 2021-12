Covid: in Piemonte 1.110 casi, tasso positivi all'1,5%

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - Anche oggi in Piemonte il numero di nuovi casi di Covid supera quota 1.000: il bollettino dell'Unità di crisi regionale ne riporta 1.110, ma con numero più alto - rispetto ai giorni scorsi - di tamponi diagnostici, 71.661. Il tasso di positività scende così all'1,5%, mentre la quota di asintomatici, tra i positivi, è del 58,6%.

Quattro i decessi, di cui due registrati oggi, lieve aumento dei ricoverati: + 3 in terapia intensiva, dove il totale passa a 37; negli altri reparti + 6, dato complessivo a 419. Le persone in isolamento sono 12.469, i nuovi guariti 421.

Con l'ultimo aggiornamento, in Piemonte dall'inizio della pandemia si sono avuti 407.721 casi positivi, 11.901 vittime e 382.895 guariti. (ANSA).