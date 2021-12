Natale: Stabile Torino propone mini abbonamenti regalo

(ANSA) - TORINO, 03 DIC - Il Teatro Stabile di Torino ha preparato per Natale tre cofanetti-abbonamento con prezzi speciali come proposta di regalo festeggiando in questo modo anche il rientro in sala dopo mesi di chiusura forzata per la pandemia Covid.

Con l'abbonamento 'Regala il Teatro', si possono acquistare 4 spettacoli a scelta su una rosa di 18 titoli a 68 euro. Con la formula 'Andiamo a Teatro', si possono scegliere 4 ingressi su tutto il cartellone 2021-2022 al costo di 100 euro ad eccezione di quelli 'fuori abbonamento'. Infine la formula 'Passepartout' permette di acquistare 2 ingressi a scelta su tutto il cartellone, ad eccezione degli spettacoli fuori abbonamento, a 50 euro, spendibili singolarmente o anche in un'unica serata.

