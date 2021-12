Cisl: Olga Longo confermata al vertice Fisascat Torino

(ANSA) - TORINO, 03 DIC - Con 44 voti su 45, Olga Longo, da gennaio di quest'anno segretaria generale della Fisascat CislTorino Canavese, è stata confermata al vertice della federazione territoriale, al termine del congresso che si è svolto all'Auditorium del Santo Volto, a Torino. Ai lavori hanno partecipato i segretari generali nazionale e regionale di Fisascat Cisl, Davide Guarini e Cristiano Montagnini, e di Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco.

Con i suoi 10mila iscritti, la Fisascat Cisl, che raggruppa le lavoratrici e i lavoratori dei settori del Terziario, Turismo e Servizi, è la prima federazione della Cisl torinese.

Affiancheranno Longo in segreteria Giovanni Bunone, riconfermato nell'incarico, e Stefania Zullo eletta oggi per la prima volta.

Olga Longo, 58 anni, diplomata in Gestione aziendale, dipendente dell'Ipercop di Beinasco, entra in Fisascat Cisl nel lontano 1982, affiancando la militanza sindacale all'impegno nella Gioc, la Gioventù operaia cristiana. Impegnati all'interno della Flm, la federazione unitaria dei metalmeccanici, svolge il suo percorso sindacale tutto all'interno della Federazione del Terziario e dei Servizi. Poi otto anni fa il passaggio nella segretaria torinese della federazione.

"La Fisascat Cisl - ha affermato Longo subito dopo la rielezione - in questi anni ha saputo rinnovarsi al suo interno, puntando sul ricambio generazionale, e costruendo una squadra unita e motivata, composta soprattutto da giovani.

Abbiamo sfide difficili davanti ma con l'aiuto di tutti i colleghi e dei delegati continueremo le nostre battaglie per l'affermazione dei diritti e delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori che, con orgoglio, rappresentiamo". (ANSA).