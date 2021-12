Natale: Fanfara Taurinense torna a esibirsi in pubblico

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - La Fanfara della Brigata Alpina Taurinense riprende quest'anno la tradizione di esibirsi in pubblico, in occasione delle feste natalizie, eseguendo musiche del suo repertorio.

La tournée, che toccherà Piemonte, Valle d'Aosta e Abruzzo, è stata organizzata dal Comando della Taurinense in collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini, i Comuni e gli enti del territorio, e segna in anticipo l'inizio delle celebrazioni del 150/o anniversario del Corpo degli Alpini, il cui atto costitutivo fu siglato da Re Vittorio Emanuele II nel 1872. Per il 2022 è previsto un programma denso di manifestazioni ed eventi in tutta Italia.

Nel 2022 in Piemonte si celebrerà anche il 70/o della costituzione della Brigata Alpina Taurinense, attualmente comandata dal generale Nicola Piasente, e formata da tre reggimenti di fanteria, un reggimento di artiglieria e uno del genio, cui si aggiungono il Nizza Cavalleria, il Reggimento Logistico di Rivoli e il Reparto Comando di Torino.

Il tour si apre domani, 3 dicembre, al Teatro I Portici di Fossano (Cuneo). Seguono i concerti del 6 ad Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville; 7 a Bardonecchia, nel Salone delle Feste; il 10 ad Alba, al Pala Alba; l'11 a Novara, a Palazzo Broletto, il 15 a L'Aquila, Caserma 'Pasquali'. (ANSA).