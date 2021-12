Covid: Piemonte pronto a partenza sci, 'apriamo in sicurezza'

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - E' tutto pronto per l'apertura della stagione sciistica in Piemonte. Dopo quasi due anni di stop, c'è tanta voglia di sciare sui 1.350 chilometri di piste della regione. Se Prali, Prato Nevoso e Artesina, nel Cuneese, hanno già aperto gli impianti la scorsa settimana, a Sestriere e Bardonecchia il debutto è per sabato. E c'è attesa di vedere come gli appassionati di sport invernali sapranno districarsi tra Green pass e controlli rafforzati.

"Il Piemonte non si è fatto trovare impreparato alla vigilia dell'apertura della stagione sciistica che si inaugura in sicurezza grazie al senso di responsabilità dei piemontesi e a una campagna vaccinale diffusa su tutti i territori e su tutti gli strati della popolazione che sta funzionando - commenta interpellata dall'ANSA l'assessore al Turismo della Regione Piemonte, Vittoria Poggio -. Fino ad ora il sistema delle imprese e di tutta la filiera del comparto della montagna ha risposto bene. E confidiamo che l'impegno messo in campo, anche con il sostegno della Regione, possa proseguire favorito dalla ripresa delle attività". Poi un appello: "La riapertura è incoraggiante, ma non bisogna abbassare il livello di attenzione. Le precauzioni vanno mantenute per evitare chiusure future che potrebbero danneggiare uno dei nostri asset economici più importanti". (ANSA).