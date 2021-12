Covid: in Piemonte 1.204 nuovi casi, +27 ricoverati 2 morti

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - In Piemonte cresce il numero dei nuovi contagi, 1204 nelle ultime ventiquattr'ore, dei ricoverati, + 3 in terapia intensiva e + 24 negli altri reparti, sale anche il dato dei guariti, + 606 rispetto a ieri.

Sono i dati del bollettino quotidiano diramato dall'Unità di Crisi della Regione. Il tasso di positività è dell'1,9%, i tamponi diagnostici processati sono 62.935 di cui 52.357 antigenici. Sui 1.204 positivi, gli asintomatici sono 604, una quota del 50,2%. I decessi sono 2, di cui uno oggi, il totale dei ricoverati in terapia intensiva sale a 36, negli altri reparti a 400. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.099.

Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati registrati 405.422 casi positivi, 11.895 morti, 381.992 guarigioni.

(ANSA).