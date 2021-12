Cinema: TorinoFilmLab Meeting Event assegna 240.000 euro

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - La 14/ a edizione del TFL Meeting Event, tornata quest'anno in versione dal vivo, e svoltasi in concomitanza con il Torino Film Festival, si è chiusa assegnando 240.000 euro a undici progetti di lungometraggi tra cui uno solo italiano 'The mountain Bride' di Maura Delpiero, la regista italiana che già nel 2019 aveva ricevuto il Tfl Audience Design Fund da 40.000 euro per la sua opera prima 'Maternal'. Per il progetto di film presentato quest'anno, ambientato nella seconda Guerra Mondiale e centrato sulla figura di una giovane donna innocente morta sotto un colpo di fucile, ha ricevuto 6.000 euro.

Con oltre 150 ore di sessioni di formazione e 500 meeting tra i team creativi di autori e produttori e potenziali partner in cerca di nuovi, Torino ha accolto 200 professionisti dell'industria cinematografica da tutto il mondo tra cui 55 tra sceneggiatori, registi e produttori che hanno presentato 37 progetti, di cui 20 lungometraggi Scriptlab in fase di sviluppo della sceneggiatura, 10 opere prime o seconde di FeatureLab in fase più avanzata e 7 film sviluppati negli anni passati dal TFL che stanno per lanciarsi nel circuito dei festival internazionali I contributi maggiori, pari a 40.000 euro, ovvero i TFL Awards, sono andati al finlandese 'Family Time', scritto e diretto da Tia Kouvo e prodotto da Jussi Rantamäki, storia di una famiglia della classe operaia in cerca della sua identità, 'Home', scritto e diretto dall'israeliana Or Sinai e prodotto da Adi Bar Yossef, sul ritorno in Ucraina di una donna ebrea, e 'Things that You Kill', scritto e diretto dall'iraniano Alireza Khatami, storia di un uomo che spinge il suo enigmatico giardiniere a vendicare la morte sospetta di sua madre. (ANSA).