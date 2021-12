Nasce Autre Chose, rubrica settimanale radiofonica sull'arte

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Nasce Autre Chose, prima rubrica settimanale radiofonica dedicata all'arte, in onda su TOradio, che si ascolta a Torino e Cuneo, il venerdì pomeriggio dalle 17.30 alle 18. La partenza in onda è fissata per il 10 dicembre: .

Il programma prevede una scaletta a partire da un'opera d'arte esposta, da un titolo emblematico o da un particolare interessante per disegnare un percorso: un vero e proprio tour delle inaugurazioni giornaliere in città. Si parlerà di gallerie e si porteranno in diretta i protagonisti, dai curatori agli artisti, alternando le puntate con un focus su un tema specifico. Conduce Edmondo Bertaina, giornalista legato al mondo della cultura e dell'arte. (ANSA).