Clima: Extinction Rebellion, emergenza Palazzo Lascaris

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Attivisti di Extinction Rebellion vestiti da pompieri hanno messo simbolicamente in stato di emergenza climatica Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, con nastri bianchi e rossi e lo striscione 'Edizione straordinaria del Consiglio Regionale: Emergenza climatica ed ecologica'. Al suono di una sirena antincendio, gli attivisti si sono poi seduti a terra attendendo che entrassero tutti i consiglieri.

"Oggi in Consiglio si discute, ancora una volta, di temi che hanno a che fare con il clima (come elisky e turismo montano, ndr) , ma senza dire la verità, ovvero che è in atto una vera crisi climatica - sostiene Martina Carozzi, tra i portavoce del movimento -. Dal suo insediamento questo Consiglio non cita mai la necessità di ridurre drasticamente, fino ad azzerarle, le emissioni di gas climalteranti. Con la nostra azione di oggi vogliamo richiamare la Regione a proteggere i suoi cittadini dagli effetti più drammatici della crisi climatica in corso con fatti concreti e non solamente a parole". (ANSA).