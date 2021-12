Baby gang nel centro di Torino, due arresti per rapina

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Durante i controlli per contrastare il fenomeno delle 'baby gang' in alcune zone di Torino i carabinieri hanno arrestato due giovani di origini marocchine, di 15 e 16 anni, in corso San Maurizio angolo via Giulia di Barolo. Accusati di aver aggredito e rapinato tre coetanei, sono stati affidati ai genitori. Le indagini proseguono per accertare se fanno parte di una banda che nelle ultime settimane terrorizza il centro con aggressioni e rapine ai danni di altri giovani.

Nel corso dei controlli sono stati identificati 32 giovanissimi, tutti minorenni e per lo più di origine nordafricana. (ANSA).