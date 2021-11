Maltempo: venti di foehn e -30 sul Monte Rosa

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Venti di foehn dalle vallate alpine fino alle pianure, da domenica, in Piemonte, con nevicate sulle creste di confine, in particolare con la Francia, dove lo zero termico scende a 600-700 metri. Sono le conseguenze della depressione di origine polare marittima che si è portata sul Mediterraneo occidentale. Gelate notturne e minime già invernali in montagna: la rete di stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato - 30.1 sul Mote Rosa, -14,2 a Sestriere, -12,7 gradi a Formazza (VCO), -10,5 al Lago Paione, nel territorio di Bognanco (VCO), -8.8 alla stazione Pranudin di Bardonecchia; raffiche di vento a 60 km a Susa (Torino). Vento anche a Torino.

Per il maltempo sulla strada statale 24 'del Monginevro', il tratto Cesana -Claviere - informa Anas - è provvisoriamente chiuso ai mezzi pesanti con una massa superiore alle 26 tonnellate; analogo provvedimento in Francia sulla Route Nationale 94. (ANSA).