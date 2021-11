Maltempo: nevischio sulle colline, nel weekend più freddo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 NOV - Neve a quote basse, 700 metri nel Cuneese, 4-500 metri nell'Astigiano e Alessandrino. Fiocchi questa mattina tra Ovadese, Novese e Acquese. Sulla A26 Genova-Gravellona - come riferito dalla Polizia Stradale di Belforte Monferrato - nevischio tra Ovada e Masone (Genova), senza però uscita di mezzi operativi. Pioggia in pianura.

Le precipitazioni dovrebbero terminare entro la giornata di oggi, ma il fine settimana avrà caratteristiche invernali per le correnti d'aria in discesa dal nord Europa: in pianure minime a 1 grado, a 2.000 metri termometro tra -4 e -7. (ANSA).