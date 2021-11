Epidemia bronchiolite, al R.Margherita ricoverati 60 bimbi

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - L'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, ha visitato oggi i reparti dell'Ospedale Regina Margherita di Torino allestiti per assistere i bambini colpiti dall'epidemia stagionale di bronchiolite. Al momento ne sono ricoverati con questa patologia circa sessanta.

"In pochi giorni - afferma l'assessore - l'ospedale è stato in grado di riorganizzarsi per offrire la migliore risposta sanitaria alle improvvise esigenze causate dall'epidemia, confermando una eccellente professionalità organizzativa.

Ringrazio la direttrice Franca Fagioli, i suoi collaboratori e tutti i sanitari in trincea, che si stanno adoperando per affrontare la situazione".

Icardi ha visitato il Pronto soccorso, il reparto Obi (Osservazione breve intensiva), la nuova area per ventilare i bambini, con 25 nuovi posti letto e le Pediatrie.

Il Virus Respiratorio Sinciziale (Vrs) è il patogeno più frequentemente causa di bronchiolite nei bambini fra 0 e 18 mesi. Altamente infettante, si trasmette per contatto e colpisce praticamente tutti i bambini nei loro primi due anni di vita.

Il virus causa nella maggior parte dei casi una comune rinite, ma nel 10-15 per cento dei bambini la malattia progredisce dalle alte alle basse vie respiratorie, causando la bronchiolite, una forma di bronchite ostruttiva tipica della prima infanzia. Il tasso di ospedalizzazione per questi casi è del 10%, con alcuni bambini che possono necessitare di ricovero in terapia intensiva pediatrica. (ANSA).