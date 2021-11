Carceri: procura indaga su sezione psichiatrica

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - La Procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti per maltrattamenti sui detenuti della sezione psichiatrica 'Sestante' del carcere di Torino.

L'inchiesta arriva dopo la lettera-denuncia dei giorni scorsi del presidente nazionale dell'associazione Antigone, Susanna Marietti, che aveva visitato la sezione definendola un "luogo vergognoso in cui si rinuncia a vite umane come se valessero niente". (ANSA).