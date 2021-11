Sanità: carrelli d'emergenza donati a reparto Sant'Anna

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Due carrelli ospedalieri d'emergenza sono stati donati al reparto Tinc Neonatale dell'Ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino.

L'iniziativa è dell'Associazione Per la Storia dei Vigili del Fuoco (ApsVVF) in collaborazione con l'associazione 'Matteo è con noi', fondata alcuni anni fa dai genitori di un bimbo, Matteo, morto a 4 anni nonostante le cure dai medici del reparto. I carrelli sono stati acquistati con il provento della vendita di 300 uova di Pasqua durante il lockdown del 2020 e della Pasqua 2021 dalle due associazioni.

La cerimonia di consegna si è svolta oggi in reparto, presenti, tra gli altri, il professor Enrico Bertino e il vicedirigente dei Vigili del Fuoco, Roberto D'Uva. (ANSA).