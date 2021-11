Cibo mal conservato, sequestrati 48kg in ristorante Torino

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Ravioli, carne, pesce tritato e calamari, privi di etichettatura, erano nel congelatore, dentro scatole sporche e buste aperte ricoperte di ghiaccio o sistemati su vassoi privi di copertura. Ben 48 chili di cibo in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati dalla polizia in un ristorante di via Madama Cristina, a Torino. Le irregolarità sono state scoperte dagli agenti del commissariato Barriera Nizza durante un controllo con polizia municipale e Asl.

Il titolare è stato denunciato e multato per un totale di 5.500 euro; per le irregolarità igienico-sanitarie, l'Asl lo ha sanzionato per altri 2.000 euro. (ANSA).