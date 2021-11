Escursionista soccorso sulle alpi tra Piemonte e Liguria

(ANSA) - CUNEO, 19 NOV - Stava rientrando da una gita quando si è trovato in mezzo alla neve senza adeguata attrezzatura. Un escursionista è stato soccorso nel pomeriggio nella zona di Cima delle Saline, tra Liguria e Piemonte, nel territorio del comune di Briga Alta (Cuneo). Dopo l'allarme, dato dallo stesso escursionista col telefono cellulare, l'uomo è stato tratto in salvo dall'elicottero dei vigili del fuoco decollato da Genova, mentre i colleghi di Cuneo e i volontari di Ormea stavano tentando di raggiungerlo a piedi. Infreddolito, l'escursionista è stato comunque trovato in buone condizioni. (ANSA).