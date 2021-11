Atp Finals: Ruud "bello giocare in Italia, fan appassionati"

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - "È una bella esperienza, mi sto godendo il torneo. Giocare in Italia è sempre bello perché i fan sono molto appassionati". A parlare è Casper Ruud, il giovane tennista norvegese che ha debuttato ieri sera alle sue prime Atp Finals, sul campo di Torino.

"Essere qui con avversari così forti è impegnativo naturalmente, ma è anche una gran cosa - dice all'ANSA, interpellato al Pala Alpitour -. Ieri è stato un match duro, un inizio del torneo impegnativo, ma spero di svoltare. Vediamo domani come andrà, se voglio avere la chance di arrivare in semifinale devo vincere le prossime due partite, ma mi sto comunque godendo ogni giorno qui, una bellissima città, un bellissimo stadio". (ANSA).