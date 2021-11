Lavazza e CasaOz, collaborazione compie 14 anni

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Il legame tra Lavazza e CasaOz compie 14 anni, un anniversario ricordato oggi nella sede dei MagazziniOz, con un incontro dal titolo 'Si può fare!'. Una collaborazione all'insegna dell'eccellenza e della responsabilità sociale, - è stato ricordato - che si è consolidata negli anni e si è ulteriormente concretizzata attraverso due progetti: la realizzazione della caffetteria Lavazza all'interno dei MagazziniOz e il progetto di formazione delle competenze professionali, sviluppato con il Training Center Lavazza che periodicamente mette a disposizione i suoi tecnici nella formazione delle persone con disabilità e/o che si trovano in condizioni di fragilità, all'interno dello staff di MagazziniOz.

"Fin dalla loro nascita - spiega Enrica Baricco, presidente di CasaOz - i MagazziniOz sono impegnati nella formazione e nell'inserimento al lavoro di persone che partono da una situazione di svantaggio. Attualmente, grazie al sostegno di fondazioni e aziende, sono attivi progetti destinati a persone con disabilità e migranti titolari di protezione internazionale che trovano impiego nella nostra caffetteria, in cucina, nell'emporio, nella logistica. Ognuno di loro ha una mansione specifica e un percorso pensato per la propria crescita professionale. Anche per questo è stata fondamentale la collaborazione con Lavazza, che ha permesso e permette ai nostri ragazzi di compiere un percorso formativo di eccellenza".

La collaborazione si è arricchita nell'ultimo anno di un altro filone, tra il team di ristorazione di MagazziniOz e quello del ristorante Condividere. (ANSA).