Fondazione Arte Crt, 12 nuove opere per Rivoli e Gam

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - La Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt ha rinnovato il sostegno ad Artissima - Internazionale d'arte contemporanea, procedendo all'acquisizione di 12 nuove opere realizzate da artisti che andranno a implementare la storica Collezione della Fondazione e saranno concesse in comodato gratuito ai due principali musei torinesi.

Cinque lavori selezionati di Micol Assäel, Giuliana Rosso, Francis Offman e Gokula Stoffel saranno destinati ai progetti curatoriali del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, mentre sette opere di Chiara Camoni, Pesce Khete e Davide Sgambaro arricchiranno le proposte espositive della Gam - Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino.

"Artissima rappresenta una vetrina esclusiva e ormai consolidata a livello internazionale per il comparto dell'arte contemporanea. Attraverso il proprio sostegno alla manifestazione, Fondazione Arte Crt intende supportare con continuità il sistema dell'arte torinese e le nuove tendenze espressive, storicizzandole attraverso l'acquisizione di nuove opere selezionate che entreranno a far parte della propria Collezione. Nel tempo queste diventeranno protagoniste dei nuovi progetti curatoriali messi in campo dai due più importanti musei cittadini, custodi della raccolta, e saranno messe a disposizione del grande pubblico" commenta Anna Ferrino, presidente della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt.

La collezione della Fondazione Arte Crt si compone di circa 870 opere realizzate da più di 300 artisti dai linguaggi espressivi distinti - dalla pittura alla scultura, dal video alla fotografia, dal disegno all'installazione - per un investimento di oltre 40 milioni di euro. (ANSA).