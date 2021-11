Start up Torino, 2021 anno record con oltre 200 mln raccolti

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Con oltre 200 milioni di euro raccolti, il 2021 si preannuncia l'anno record per le imprese innovative di Torino che diventa così la seconda città in Italia per investimenti di venture capital e la prima per investimenti nell'hi-tech. Lo mette in evidenza il Club degli Investitori che ha presentato l'edizione 2021 del Report sulle startup e pmi innovative di Torino. La ricerca ha analizzato 543 imprese con sede a Torino iscritte al Registro delle startup e pmi innovative e raccolto il parere di oltre 140 imprenditori. Gran parte degli investimenti proviene da fondi privati - fondi di venture capital e business angel - ed è stata destinata ad aziende hi-tech: ricerca tecnologica avanzata, robotica, aerospazio sono tra i settori in cui opera la maggior parte delle aziende, mentre l'automotive rappresenta solo il 5,6%.

Dalla Ricerca emergono alcune criticità: gli imprenditori sembrano sentirsi meno legati alla città e al suo "sistema innovazione". Nel confronto con altre città europee Torino appare indietro per numero di imprese innovative e capacità di attrarre capitali, ma mostra di possedere gli elementi su cui sviluppare il proprio sistema. "Non sarà facile mantenere il primato di quest'anno, dato che l'80% dei capitali è stato raccolto da 10 aziende di cui una da sola ha raccolto 100 milioni di euro.Torino può contare su 543 aziende innovative, 14 incubatori e acceleratori, 11 tra fondi di venture capital e corporate venture capital, 4 startup studio e 300 business angel, oltre ai principali istituti finanziari e fondazioni bancarie. E non dimentichiamo la qualità delle Università e della ricerca" spiega Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori. "Occorre che tutti lavorino per attrarre e far crescere aziende tech, definendo i settori su cui puntare, aumentando la politica dei grandi eventi legati all'innovazione e ampliando l'offerta di formazione per i nuovi imprenditori".

