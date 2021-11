Asti mette in rete i suoi musei, nasce museidiasti.com

(ANSA) - ASTI, 03 NOV - Nuova immagine per i musei di Asti che, nell'annunciare un ampio piano di comunicazione, anche sui social, presentano museidiasti.com, un sito che mette in rete i musei astigiani. "Vogliamo rinnovare l'amore per la cultura e la dedizione per il patrimonio artistico", spiega il presidente di Asti Musei, Mario Sacco.

Sono otto i musei che fanno rete: Palazzo Mazzetti, Palazzo Alfieri, Domus romana, Torre Troyana, Complesso San Pietro, Cripta di Sant'Anastasio, Museo Guglielminetti e Paleontologico.

"Ripartiamo con coraggio e determinazione, ma anche spirito imprenditoriale - sottolinea Sacco -. Abbiamo fatto un lungo lavoro mettendo in rete la gestione dei musei razionalizzando al meglio il nostro patrimonio. Asti fa parte di un ampio territorio culturale e non è seconda a nessuno".

Il rebranding della Fondazione Asti Musei, costituita dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Comune di Asti, è stato curato da MSL Italia. Alla presentazione è intervenuto anche il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso. (ANSA).