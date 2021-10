Green Pass:Gtt,più autisti e nuovi orari per ridurne impatto

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Un piano di assunzioni di autisti, che ha già visto l'ingresso in servizio di 85 nuovi conducenti che saliranno a 100 entro l'anno, e la rimodulazione degli orari. Queste le azioni messe in campo da Gtt per ridurre le ricadute sul servizio di trasporto pubblico dell'obbligo di Green Pass per i dipendenti.

"Nei primi giorni di entrata in vigore dei provvedimenti, anche a seguito della mancanza di personale impegnato ai seggi - spiega una nota di Gtt - si era registrata una riduzione del 10% dell'offerta anche per quanto riguarda il servizio urbano di Torino, percentuale che ad oggi risulta già in forte diminuzione. Dal prossimo 2 novembre - annuncia l'azienda - si rientra in canoni fisiologici con una riduzione delle corse massima intorno al 2%, circa 200 sulle 11 mila gestite giornalmente". Il servizio extraurbano registra invece, spiega ancora Gtt, "un sostanziale dimezzamento delle assenze di conducenti legate all'obbligo del Green Pass e una tendenza verso una ulteriore riduzione. Contestualmente anche le corse non effettuate sono sensibilmente diminuite e il servizio sta riprendendo una conformazione standard in particolare per quanto riguarda i servizi scolastici in concomitanza con l'entrata e l'uscita degli studenti. Nello specifico della zona di Ivrea si sta provvedendo anche attraverso autisti di altri comprensori in trasferta". (ANSA).