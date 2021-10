Calcio: Kappa veste Insuperabili per prossimi 4 anni

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Insuperabili e Kappa insieme per quattro stagioni. Gli oltre seicento atleti della onlus nata a Torino, e che oggi annovera diciassette sedi in Italia, e i componenti dello staff avranno a disposizione un kit completo, dal vestiario per l'allenamento a quello per le partite.

"Oggi inizia un viaggio che non vediamo l'ora di vivere - racconta Davide Leonardi, fondatore di Insuperabili -. Per noi, nati a Torino proprio come Kappa, è un onore affiancarsi a un partner di tale portata, che ha scritto pagine di storia nella città dove abbiamo mosso i primi passi.

Dopo mesi difficili, in cui il Covid ha messo a dura prova la nostra forza di volontà, sentiamo un forte impulso verso la ripartenza. Sarà un anno pieno di sfide entusiasmanti e stimolanti, in cui speriamo di poter raggiungere traguardi importanti. Mi sento di ringraziare Kappa per la fiducia: si tratta di un grande passo che ci rende orgogliosi del nostro percorso fino ad oggi".

"Siamo orgogliosi di aver intrapreso questo percorso assieme a Insuperabili - aggiunge Matteo Monaco, direttore commerciale Kappa - Il suo team di calcio si aggiunge alle numerose squadre da noi vestite e siamo fieri di poter annoverare anche questi atleti tra coloro che competono indossando i nostri Omini. La durata quadriennale dell'accordo, inoltre, ci permetterà di realizzare molti progetti insieme: avremo modo di divertirci nell'organizzare eventi e disegnare speciali 'capsule collection' per gli atleti e per tutti i loro sostenitori e amici". (ANSA).