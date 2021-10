Mottarone: si smonta 'gabbia', a giorni recupero cabina

(ANSA) - STRESA, 27 OTT - Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per la rimozione della cabina della funivia del Mottarone precipitata lo scorso 23 maggio causando la morte di 14 persone.

I vigili del fuoco hanno iniziato a smontare la struttura in tubi d'acciaio realizzata attorno alla cabina per permettere ai tecnici di sezionarla. L'operazione è necessaria in vista dell'intervento dell'elicottero per recuperare il relitto, previsto nei prossimi giorni ma non ancora fissato.

La cabina sarà trasferita all'Alpino, la stazione intermedia della funivia Stresa-Mottarone. Per agevolare l'attività dell'elicottero, si sta anche provvedendo alla pulizia dell'area intorno alla cabina, dove sono già stati tagliati ottanta alberi. (ANSA).