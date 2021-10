Mac, il libro dedicato al pilota-manager Gino Macaluso

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - "La Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica vuole contribuire, partendo da Torino, a far conoscere a un pubblico internazionale la straordinaria storia che vi raccontiamo con questo volume, che unisce la storia di Gino a quella delle sue vetture, il passato al futuro e l'adrenalina delle corse al design come forma d'arte". Così Monica Mailander, presidente della Fondazione, spiega come nasce il libro Mac, scritto da Stefano Macaluso e Sergio Remondino, edito da Rizzoli. Il volume rilegato in grande formato, presentato al Museo dell'Automobile di Torino, è una nuova occasione per ricordare Gino Macaluso, campione di rally, architetto, imprenditore e collezionista, scomparso nel 2010. Un viaggio nel mondo delle auto sportive e delle corse, in particolare nel settore del rally, che parte dalla seconda metà del Novecento e arriva ai giorni nostri.

A ripercorrere le tappe Luciano Trombotto, pilota di rally degli anni Settanta, Emanuele Pirro, pilota di Formula 1, Turismo ed Endurance, cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, Andrea Dallavilla, pilota della squadra R&D Motorsport, fondata da Gino Macaluso nel 2000 per competere nel Junior World Rally Championship, e altri protagonisti del mondo delle corse.

"Gino Macaluso ha vissuto l'automobile in tutti i suoi aspetti: navigatore, direttore sportivo, creatore di una squadra corse e dirigente sportivo a livello italiano e mondiale, pilota di auto storiche e ricercatore di vetture uniche che hanno rappresentato la storia dello sport e del design. L'automobile è stata il vero leitmotiv della sua esistenza, in parallelo e spesso in dialogo con la sua vita professionale", sottolinea Monica Mailander. "La Fondazione si impegnerà per promuovere un progetto dedicato all'ltalian Motor Country, un circuito tutto italiano che partendo dall'esperienza della Motor Valley e dalla storia di Torino sappia promuovere l'auto italiana e attrarre i player del collezionismo e gli appassionati provenienti da tutti i continenti". (ANSA).