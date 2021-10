Van Gogh On Ice, a Torino in prima mondiale con Plushenko

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Il genio tormentato del maestro dell'impressionismo Vincent Van Gogh rivive nell' spettacolo su giaccio 'Van Gogh - On Ice', in prima mondiale, il 3 dicembre al Palavela di Torino, promosso da Dimensione Eventi. Un misto di poesia, danza, musica e tecnologia in uno spettacolo su ghiaccio pensato non solo per i cultori di questo spettacolare sport, con stelle del pattinaggio mondiale, prima tra tutti il plurititolato olimpico.Eugeni Plushenko, leggenda vivente, amato in tutto il mondo per il suo stile e la sua eleganza.

Ad accompagnarlo in una città, Torino, che da sempre lo segue con grande partecipazione, il suo grande amico Edvin Marton, compositore e violinista ungherese di grande fama, conosciuto come 'il violinista dei pattinatori sul ghiaccio'. Marton curerà le musiche e gli arrangiamenti per lo spettacolo, portando con sé, in veste anche di direttore d'orchestra, i suoi musicisti, per una suggestiva esibizione dal vivo. A Torino suonerà lo Stradivari originale, costruito nel 1697, utilizzato duecento anni fa da Paganini da lui vinto in giovane età in una competizione mondiale dove ha sbaragliato oltre 350 violinisti.

(ANSA).