Dante 700: Regio e Alessandro Preziosi in 'La vita nuova'

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Il Teatro Regio di Torino celebra i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta il 29 ottobre all'Auditorium Rai Arturo Toscanini con 'La vita nuova', cantica di Ermanno Wolf-Ferrari su parole dello stesso Dante a cui dà voce l'attore Alessandro Preziosi. L'Orchestra, il Coro e il Coro di voci bianche del Regio sono diretti da Donato Renzetti, i cori sono istruiti da Andrea Secchi e Claudio Fenoglio.

Lo spettacolo vede inoltre come solisti il baritono Vittorio Prato e il soprano Angela Nisi e sarà disponibile anche sulla piattaforma It's Art a partire dal 12 novembre. La cantata di Wolf-Ferrari su testi poetici tratti dalla Vita nuova di Dante è uno dei primi importanti lavori del compositore che la diresse per la prima volta, a 27 anni, alla Tonhalle di Monaco di Baviera nel 1903.

La Vita nuova è il primo capolavoro di Dante, alternanza di prosa e versi nel nome di Beatrice, 'donna angelicata'.

Wolf-Ferrari estrapola liberamente alcuni di questi brani aggiungendovi una ballata non compresa nella raccolta (Io mi son pargoletta bella e nuova) e una ballata di Guido Cavalcanti (Fresca rosa novella).

"Lo spettacolo - spiega Sebastian F. Schwarz, direttore artistico del Teatro Regio - nasce da una proficua collaborazione con il Maestro Renzetti. Entrambi ci siamo messi nei panni dell'ascoltatore e, con il desiderio di guidarlo nel mondo di Dante, abbiamo scelto di coinvolgere un attore che interpreta le parole e i testi tratti dalla Vita nuova".