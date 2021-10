Covid: Piemonte, 160 casi e nessun decesso

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Sono 160 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19. Il dato corrisponde allo 0,5% di 35.529 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 96 (60%). Il totale dall'inizio dell'epidemia diventa quindi 387.396, mentre il numero dei decessi (11.804) rimane invariato: l'Unità di crisi non ne ha segnalati.

I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (+2 rispetto a ieri) e in altri reparti 185 (+6 rispetto). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.573. (ANSA).