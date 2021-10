L'Ossola ricorda la Repubblica partigiana

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 23 OTT - Domodossola, città medaglia d'oro al Valor Militare per la Resistenza, ricorda domani, domenica 24 ottobre, il 77esimo anniversario della Repubblica Partigiana dell'Ossola. L'esperimento di autogoverno, che ebbe luogo nel settembre-ottobre del 1944, è riconosciuto a livello internazionale come primo esempio di democrazia per aver assicurato lo svolgersi della vita civile amministrativa nella zona liberata e per aver rappresentato per il nostro Paese un momento fondamentale per i valori fondanti della democrazia e della Carta Costituzionale. La cerimonia si terrà in mattinata in piazza Matteotti, davanti al monumento alla resistenza.

