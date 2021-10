Uil incontra cittadini, palco all'aperto in piazza Castello

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Un palco all'aperto, in piazza Castello, per consentire ai cittadini di intervenire e formulare proposte per un piano di ripresa, crescita e sviluppo del territorio. E' l'iniziativa della Uil, nell'ambito del Tour Nazionale 2021. La giornata è iniziata con la proiezione di alcuni video sulla campagna #Zeromortisullavoro e della piattaforma di informazione e discussione della Uil #TerzoMillennio, creata per sollecitare lo scambio e la condivisione di idee sulle principali questioni che investono la nostra società.

Durante tutta la mattinata, le operatrici e gli operatori dei servizi della Uil saranno a disposizione dei cittadini, in appositi spazi, per fornire consulenza fiscale, previdenziale, assistenziale e sulle tematiche legate ai diritti dei consumatori e degli inquilini "Siamo lieti di ospitare questa importante iniziativa che ci consente di rinforzare il legame con le persone e di mettere a disposizione della popolazione i nostri servizi. Sarà anche l'occasione per affrontare i temi del rilancio e dello sviluppo del nostro territorio, ulteriormente indebolito dal lungo periodo di pandemia che ha acuito gli effetti delle difficoltà sanitarie, economiche e sociali. Ora è tempo di progettare il futuro, anche attraverso l'utilizzo efficace e veloce delle risorse messe a disposizione dall'Europa" spiega il segretario generale della Uil Torino e Piemonte, Gianni Cortese. (ANSA).