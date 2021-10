Torino, il Radicale Silvio Viale entra in Consiglio comunale

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Il medico Radicale Silvio Viale entra nel Consiglio comunale di Torino. Gli accertamenti post voto dell'ufficio elettorale vedono, infatti, un cambio nella lista civica Lo Russo Sindaco, con una inversione di posizione fra il secondo e il terzo arrivato. Il riconteggio delle preferenze e l'analisi delle schede contestate assegna infatti al ginecologo, uno dei 'padri' della Ru486 e paladino dei diritti, 487 voti, che lo piazzano dunque davanti a Elena Apollonio, che si ferma a 482. Per lei non è comunque escluso a priori un ingresso a Palazzo Civico nel caso in cui il primo eletto della Lista, Paolo Chiavarino, venisse scelto per un ruolo in Giunta. O se questo toccasse a lei. (ANSA).