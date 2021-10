Picchia ex moglie e compagno con spranga di ferro, arrestato

(ANSA) - VERCELLI, 21 OTT - Ha picchiato l'ex moglie e l'attuale compagno della donna con una spranga di ferro, procurando diverse ferite. Un 41enne di Vercelli è stato arrestato dai carabinieri per rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento. E' stata l'ex moglie 32enne ad avvertire i militari della presenza in casa dell'uomo, che, oltre a minacciarla e picchiarla, stava anche distruggendo con la spranga alcuni mobili. I carabinieri, giunti sul posto, hanno disarmato l'ex marito, originario dell'est Europa, e si sono rimpossessati del cellulare che aveva rubato alla donna. La 32enne e il compagno sono stati medicati al Pronto Soccorso di Vercelli e hanno avuto una prognosi di 8 e 21 giorni per traumi e ferite al capo. (ANSA).