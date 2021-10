The Others, la musica accompagna l'arte contemporanea

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - David Bowie, Mick Jagger, Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Debbie Harry: sotto gli occhi scorrono i volti e le fotografie delle grandi icone della musica del XX secolo. E una rassegna di concerti collaterali live a firma Tum accompagna tutte le serate della rassegna d'arte contemporanea The Others 2021, dal 4 al 7 novembre, presso l'area Garden del Padiglione 3 di Torino Esposizioni, sede della Fiera.

Una galleria senza pareti esibisce - dal ritratto allo scatto rubato - le istantanee in bianco e nero e a colori del fotografo internazionale Ron Galella. Il paparazzo statunitense delle "celebrities" più famoso della storia della fotografia è al centro della X edizione di The Others con "A gallery without walls" il progetto dedicato ai protagonisti più celebri della scena rock e pop del passato, nel focus presentato dalla galleria Alberto Damian. In mostra le stampe ai sali d'argento provenienti direttamente dall'archivio del fotografo, quasi tutte vintage e stampate tra la fine anni '70 e la fine anni '90, integrate con stampe digitali moderne di medio-grande formato, montate e distribuite dalla galleria in esclusiva mondiale nell'edizione Diasec.

Nel segno della musica anche il progetto della galleria tedesca Frontviews, che trae ispirazione da Supernature, l'iconica canzone disco degli anni '70 di Cerrone, che raccontava i drammi ecologici e la distruzione ambientale messa in atto dall'uomo, con ritmi incalzanti e ossessivi. Cinque artisti (Alana Lake, Despina Flessa, Kathrin Koester, Katja Pudor e Thorsten Alexander Kasper) raccontano il senso di urgenza esistenziale attuale che stiamo attraversando, con l'utilizzo di simboli di repressione e trasformazione, citazioni rinascimentali, senso di fragilità e l'ipotetica sparizione dell'uomo. (ANSA).