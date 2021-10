'Vendemmia a Torino' e 'Portici Divini' in 300 appuntamenti

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Trecento appuntamenti in agenda per 'Vendemmia a Torino' e 'Portici Divini', le rassegne gemelle dell'autunno torinese dedicato al vino. La 5a edizione si svilupperà dal 22 ottobre al 7 novembre, con incontri, degustazioni, masterclass, aperitivi, visite guidate, wine experience e webinar per celebrare il patrimonio vitivinicolo del Piemonte. Alcuni eventi in sedi prestigiose, come Villa Sassi, Palazzo Barolo, Palazzo Birago, altre iniziative in streaming, per abbinare il programma in presenza a quello on line ed allargare la platea dei partecipanti.

'Vendemmia a Torino' - tra l'altro - si trasforma in un portale attivo tutto l'anno. 'Portici divini' coinvolgerà 45 locali, 22 produttori, con un calendario di un centinaio di appuntamenti.

Le due rassegne "sono iniziative a sostegno di tutto il mondo del vino piemontese, riconosciuto al recente TTG di Rimini come il miglior d'Italia per il suo appeal nel comparto del turismo enogastronomico. La vetrina di 'Vendemmia a Torino' è un'opportunità per allargare ulteriormente la platea di appassionati e consumatori di una delle eccellenze più importanti della nostra regione", sottolinea l'assessore regionale al Turismo Vitoria Poggio.

Il 23 e 24 ottobre, a Palazzo Birago, sede della Camera di Commercio di Torino, programma culturale di 'Portici Divini' con 7 appuntamenti che spaziano dal 'Focus sul vino torinese dopo la grande paura' alla presentazione-degustazione degli spumanti che nascono nelle quattro aree vitivinicole torinesi. (ANSA).