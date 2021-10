Ferito a colpi di pistola in strada, arrestato 23enne

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - C'è un fermo per l'agguato ad Rexhep Uba, il 48enne di origini albanesi ferito gravemente il 5 ottobre da alcuni colpi di arma da fuoco in via Saorgio all'angolo con corso Venezia, a Torino. La polizia ha arrestato un albanese di 23 anni, sospettato subito dopo la sparatoria ma che aveva fatto perdere le sue tracce. Questa mattina l'uomo si è presentato nell'ufficio del suo avvocato e si è consegnato alla polizia. Le indagini della polizia proseguono per accertare il movente dell'aggressione, l'eventuale presenza di complici e per ritrovare l'arma. Il ferito, colpito al torace e all'addome, è ancora in prognosi riservata all'ospedale Molinette. (ANSA).