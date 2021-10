Università: anno Unisg inaugurato con lectio di Renzo Piano

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Con una lectio magistralis di Renzo Piano, è stato inaugurato oggi a Pollenzo (Cuneo) l'anno accademico 2021-22 dell'Università di Scienze Gastronomiche (Unisg). L'archistar ha ricordato il suo primo progetto, "un pasticcio in camera mia. Mio fratello stava guardando e mi disse che era bello. Al primo apparire - ha spiegato agli studenti - l'idea non sai che è un'idea, è un barlume. Per andare nel futuro bisogna avere idee. Perché il passato è tranquillizzante, ma è nel futuro che occorre andare".

I gastronomi, come gli architetti, fanno mestieri "per i quali occorre avere idee - ha detto Renzo Piano - Una scienza, ma anche un'arte. E perciò occorre investire nella coscienza: c'è una tecnica per fare le cose, ma al tempo stesso c'è un'etica. Questo mondo non va bene così, bisogna cambiarlo. Metà del mondo sta male perché mangia troppo, l'altra metà perché non mangia abbastanza".

All'inaugurazione, aperta dalla relazione del rettore, prof.

Bartolomeo Biolatti, hanno avuto la parola anche i rappresentanti degli studenti Maddalena Castellani e Hannah Mcclelland. La cerimonia è stata chiusa dal presidente dell'ateneo di Pollenzo, Carlo Petrini. (ANSA).