Tamponi rapidi, nel weekend 18 hot spot pubblici in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Sono 18, in tutto il Piemonte, gli hot spot pubblici dove sabato 16 e domenica 17 ottobre si potrà richiedere l'effettuazione di un tampone rapido previo pagamento on line, di 15 euro, sul portale regionale www.salutepiemonte.it. Al punto vaccinale ci si dovrà presentare con la ricevuta di pagamento stampata, un documento di identità e la tessera sanitaria. L'elenco degli hot spot, con i relativi orari, è consultabile su https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/do cumenti/2021-10/hot_spot_tamponi_lavoratori.pdf.

L'hot spot scelto deve essere quello della propria Asl di appartenenza.

L'iniziativa è stata decisa dalla Regione Piemonte per supportare le farmacie e i laboratori privati che in questi giorni registrano un considerevole afflusso di prenotazioni e richieste di tamponi rapidi da parte in seguito all'entrata in vigore dell'obbligo di Certificazione verde Covid (Green pass).

Il presidente della Regione Piemonte e l'Assessore alla Sanità ringraziano "il sistema sanitario piemontese e le Asl per aver ancora una volta attivato immediatamente procedure complesse come questa, ad ulteriore dimostrazione dell'efficacia e della dedizione con la quale sta lavorando dall'inizio della pandemia". (ANSA).