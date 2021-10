Tennis: Nitto Atp Finals, trofeo in tour tra Torino e Milano

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Inizia oggi il viaggio itinerante del trofeo delle Nitto ATP per Torino, che a novembre ospita le Finals. Prelevato da Palazzo Civico, la coppa ha raggiunto Area X di Intesa Sanpaolo, da dove il 20 ottobre raggiungerà Milano, e in particolare il ristorante AB (Alessandro Borghese), per poi fare ritorno il 22 ottobre in Piemonte, al Consorzio per la tutela dell'Asti Docg. Nelle ore successive rientrerà poi da Intesa San Paolo, a Torino, dove resterà fino al 26 ottobre, quando verrà prelevata per essere esposta alla Rinascente, nel centro del capoluogo piemontese.

La mattinata del 2 novembre il trofeo ATP sarà in visione al Museo Lavazza, sempre a Torino, da dove subito sarà trasferito al Rolex Store ROCCA di via Roma. Ci resterà fino al 9 novembre, quando verrà trasferito al Rolex store ASTRUA di via Cesare Battisti 15. L'11 novembre verrà portato alle OGR, le Officine Grandi Riparazioni, il 12 al MAUTO, il museo nazionale dell'automobile e finalmente, il giorno stesso, il Pala Alpitour di via Filadelfia, sede delle Nitto ATP Finals 2021 coi migliori 8 giocatori mondiali della stagione che per la prima volta dal 1970 si disputano in Italia il 14-21 novembre. (ANSA).