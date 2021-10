Bollette: Unc, 250 euro annui in più da utilities domestiche

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Il caro bollette costerà ai piemontesi 250 euro all'anno per le sole utilities domestiche.

Lo rivela uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc) del Piemonte.

"Gli aumenti di energia elettrica, gas, gpl, benzina e metano rischiano di assestare un duro colpo ai bilanci dei consumatori piemontesi - spiega l'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del Comitato Regionale del Piemonte di Unc che ha condotto l'indagine insieme al giornalista Maurizio Scandurra.

"La corsa al rialzo del prezzo dei carburanti si attesta a quota 350 euro in media per le famiglie, e 800 euro in media per agenti, commercianti e professionisti che impiegano autovetture e automezzi leggeri per esigenze professionali. - sostengono i curatori dello studio - A ciò si aggiunga - anche l'aumento netto e costante dei prezzi al pubblico di gpl e metano che hanno così di fatto perso quel carattere di intrinseca convenienza che in tempi di crisi li ha resi preferibili rispetto ai tradizionali carburanti per riscaldamento e trazione". (ANSA).