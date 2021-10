Salone Libro, in visita 400 scuole, 1.000 gite virtuali

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Sono 400 le classi di tutta Italia, che saranno fisicamente presenti al Salone del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 ottobre. Sono anche previste gite scolastiche 'virtuali' alle quali hanno aderito più di mille classi di 613 città (22.564 iscritti). L'iniziativa si chiama CodyTrip: si vedrà da dietro le quinte come funziona la macchina organizzativa, s'incontreranno autori, editori e librai, si visiteranno gli stand, ci entrerà nelle sale conferenza, in sala stampa, si leggerà, si giocherà, si faranno laboratori pratici, si affronteranno sfide di coding e si esplorerà il Lingotto. (ANSA).