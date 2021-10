Esercito: Alpini Taurinense, conclusa esercitazione 'Laran'

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Si è conclusa ieri presso il poligono di Monte Romano (Viterbo), l'esercitazione 'Laran 2021', che ha visto la partecipazione di numerose Unità della Brigata Alpina "Taurinense" dell'Esercito Italiano, impegnate in complesse operazioni tattiche a fuoco.

L'esercitazione, diurna e notturna, è stata condotta dal 2/o Reggimento Alpini, insieme ad elementi del 32/o Reggimento Genio Guastatori, del Reggimento Nizza Cavalleria, del 1/o Reggimento Artiglieria Terrestre (da montagna) e del 9/o Reggimento Alpini.

Sono stati usate armi individuali e di reparto, mortai da 120, 81 e 60 mm, obici da 105/14, blindo Centauro e da elicotteri e aerei dell'Esercito Italiano.

La 'Laran 21' è iniziata a metà di settembre con lo schieramento a Monteromano delle unità della ''Taurinense'' alcune delle quali rientrate di recente dal Libano e dal Kosovo dove sono state impiegate rispettivamente in seno alle missioni Onu e Nato.

L'attività ha visto impiegati oltre 700 soldati della 'Taurinense', in più fasi graduali. "Nell'esercitazione Laran le Truppe Alpine si addestrano al warfighting dimostrando un efficace livello di integrazione fra le diverse componenti operative. L'imminente esercitazione di protezione civile Vardirex 2021 conferma la centralità degli Alpini in ogni situazione d'emergenza che possa riguardare il Paese", h commentato il Comandante delle Truppe Alpine, Generale di Corpo d'Armata Claudio Berto. (ANSA).