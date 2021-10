Elicottero 118 atterra anche di notte ai 2286 mt di Ceresole

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Volo inaugurale, ieri sera, per l'elicottero del 118 fino alla piazzola di atterraggio notturno al Lago Serrù, nel comune di Ceresole Reale (Torino). dove c'è una piazzola realizzata da Iren Energia. Intorno alle 20.30, l'eliambulanza di base a Torino, abilitata per il volo notturno, ha effettuato l'atterraggio di prova con una squadra di tecnici del Soccorso Alpino a supporto delle operazioni. La piazzola si trova a quota 2.276 metri ed è tra le più alte dell'arco alpino tra quelle adeguate per l'atterraggio notturno. L'esercitazione è stata necessaria per validare la rotta di volo che diventerà operativa per le operazioni di soccorso. (ANSA).