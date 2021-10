Venaria, esposto monumentale dipinto di Palma il Giovane

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Il dipinto, Jacopo Negretti, detto Palma il Giovane, 'La Celebrazione della vittoria della battaglia di Lepanto' appena uscito da un lavoro di restauro durato due anni, l'Igloo dell'artista Mario Merz sistemato presso la Fontana del Cervo nella corte d'onore e un rinnovato bookshop: sono le principali novità della Reggia di Venaria Reale per festeggiare i 14 anni di apertura al pubblico del complesso monumentale alle porte di Torino.

L'opera di Palma il Giovane è una gigantesca tela, larga quasi 7 metri e alta oltre 3, realizzata per la Cappella del Rosario della chiesa di San Domenico di Brescia, gravemente danneggiata nel 1883 e tornata leggibile grazie a un intervento che ha impiegato per 24 mesi 10 restauratori del Centro Conservazione e Restauro 'La Veneria Reale'. L'opera, esposta per la prima volta al pubblico dopo i restauri, è in prestito da Villa San Remigio di Pallanza, sul lago Maggiore.

L'Igloo di Merz arricchisce invece la collezione d'arte contemporanea della Reggia in un'opera che,. secondo l'immaginario dell'artista, fa convivere il contemporaneo e l'arcaico e si lega fortemente all'ambiente della Reggia per la presenza maestosa di un cervo sulla sua sommità, con il il numero 'Fibonacci' 10946 sul fianco dell'animale.

Nel programma di ottobre a Venaria anche un evento sportivo, la 9/a edizione di 'Una corsa da Re', su tre diverse distanze: 10, 21 e 30 chilometri, in programma domenica 17 ottobre.

(ANSA).