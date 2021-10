Covid: SaluTO antidoto contro le fake news sulla pandemia

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - "Il vaccino contro il Covid modifica il Dna di chi lo riceve"; "Un paziente che ha avuto il Covid non può donare gli organi". Sono alcune delle fake news legate alla pandemia che 'SaluTO Torino. Medicina e Benessere' si propone di confutare e spiegare per promuovere una corretta informazione sui temi della salute, partendo dal Covid e dai danni provocati dall'infodemia, il proliferare di informazioni, non sempre attendibili, sul virus. L'appuntamento è nell'Aula Magna della Cavallerizza Reale il 22 e 23 ottobre.

SaluTO nasce nel 2019, da un'idea della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, con lo scopo di divulgare il più diffusamente possibile informazioni corrette ed efficaci su tutti i temi più importanti per il benessere della popolazione. In programma quest'anno nove talk monotematici di 30 minuti. in cui medici specialisti e docenti della Scuola di Medicina e del Politecnico discuteranno delle ultime novità della ricerca, in chiave divulgativa e accessibile, grazie alla moderazione del giornalista scientifico Federico Mereta. Il pubblico sarà presente in sala o collegato in streaming. Il sito ufficiale www.saluto.net diventa una webtv per consentire al pubblico di accedere ai contenuti in diretta, ma anche in futuro, come archivio cittadino della divulgazione sulla salute e il benessere. (ANSA).