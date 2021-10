Alla Fiera del Marrone anteprima del Raduno dei Bersaglieri

(ANSA) - CUNEO, 12 OTT - Anteprima del 69esimo Raduno nazionale dei Bersaglieri, in programma a Cuneo dal 16 al 22 maggio, alla Fiera nazionale del Marrone. Domenica 17 ottobre la fanfara Roberto Lavezzeri di Asti suonerà per le vie della città. In piazza Galimberti sarà inoltre presente un infopoint dell'Esercito con personale in divisa e un mezzo blindato Lince.

L'appuntamento è alle ore 10 in piazzetta Totò, accanto al teatro Toselli, da dove la fanfara raggiungerà a passo di corsa la piazza centrale di Cuneo. "Siamo lieti di compiere un ulteriore passo nel percorso di avvicinamento al Raduno di Cuneo 2022, ma siamo soprattutto contenti di poter finalmente offrire uno spettacolo in presenza dopo questi lunghi mesi di emergenza sanitaria" spiega Guido Galavotti, presidente del Comitato Organizzatore Cuneo 2022. L'esibizione della celebra fanfara a passo di corsa è legata anche all'Adunata degli "Uomini di Mondo", l'incontro annuale, tra goliardia e ironia, di chi ha fatto "il militare a Cuneo", come recita la celebra battuta del comico Totò. (ANSA).