Mirafiori cuore elettrico Stellantis, qui le Maserati

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Mirafiori diventerà un centro di competenza per l'elettrificazione del gruppo Stellantis: non solo la 500 elettrica, ma lo Stellantis Turin Manufacturing District con un unico processo di produzione per diversi modelli Maserati, in grado di integrare piattaforme, modelli e sistemi di propulsione differenti. I nuovi modelli Maserati arriveranno tra il 2022 e il 2024. Lo ha annunciato Stellantis - riferiscono i sindacati - nell'incontro al Mise. L'attuale 500 full electric e la generazione futura con tutta la gamma di motorizzazioni elettriche faranno sempre a capo a Torino. (ANSA).